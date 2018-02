Nuovo look per l'Ecomuseo delle Acque di Ridracoli: iniziati i lavori

L'Ecomuseo delle Acque di Ridracoli riaprirà sabato 10 marzo. E si presenterà ai turisti che lo visiteranno con una nuova veste. In questi giorni, infatti, imbianchini, falegnami e architetti sono all'opera per il nuovo allestimento del Museo, che sarà rinnovato in sintonia con la nuova gestione di Atlantide e del Gruppo Maggioli. "Partecipazione, condivisione, accessibilità totale ma anche divertimento sono le parole chiave della filosofia alla base del nuovo Idro - viene spiegato dai gestori -. Il nuovo allestimento vedrà i visitatori più protagonisti". "La sostenibilità, i cambiamenti climatici, i servizi ecosistemici, il rapporto uomo-natura sono solo alcuni degli elementi tematici affrontati, pur mantenendo la centralità del tema della risorsa idrica cui il sistema è naturalmente vocato", viene spiegato.