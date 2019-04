Fibra ottica e dissesti sulle strade, l'assessore Creta: "Opere sospese, prima i ripristini"

I dissesti stradali a seguito dei lavori per la realizzazione della nuova banda ultra larga al centro di un'interrogazione del capogruppo in Consiglio comunale della Lega, Daniele Mezzacapo, con l'installazione dei cavi della fibra ottica. "Da più di un anno le strade del comune di Forlì versano in una situazione insostenibile sia dal punto di vista estetico, che da quello della sicurezza", ha evidenziato l'esponente del Carroccio, chiedendo chiarimenti.

L'assessore alla Viabilità, Maria Grazia Creta, ha evidenziato che l'amministrazione comunale "ha fatto più solleciti, sospendendo le esecuzioni di tutte le nuove opere finchè non viene eseguito il ripristino a regola d'arte di tutto quello che è stato mal fatto". Creta ha spiegato che "sono stati cambiati tre direttori dei lavori" e che "abbiamo cercato di ottenere un risultato piuttosto che un contenzioso". L'assessore ha ricevuto un cronoprogramma dei lavori, e quindi dei ripristini, che sono iniziati la scorsa settimana.