Santa Sofia, al via i lavori di risanamento fognario: previsti nuovi allacci

Partiranno lunedì prossimo i lavori di risanamento fognario nelle vie della Repubblica e Dante Alighieri a Santa Sofia, che prevedono la separazione della fognatura bianca dalla nera e la realizzazione di 26 nuovi allacci. Al termine dell’intervento sarà possibile dismettere uno scolmatore, convogliare le acque nere al depuratore e conferire le acque bianche al fiume, con grande beneficio per l’ambiente. L’importo dei lavori è di 183mila euro, finanziati da Unica Reti, in attuazione dell'accordo quadro tra Atersir, Hera e Unica Reti per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Forlì-Cesena.

"Si tratta della prosecuzione della separazione delle reti iniziata a Santa Sofia nel 2010 con l’amministrazione precedente: un lavoro importante e di non facile gestione, vista la conformazione del nostro territorio e alcune zone storiche del paese - precisa l’assessore all’Ambiente Tommaso Anagni -. Nonostante queste difficoltà, abbiamo ritenuto giusto proseguire con i lavori perché grazie a questi interventi ci saranno grandi miglioramenti per tutta la zona, basti pensare al beneficio che ne potrà trarre il corso del fiume Bidente. In questi quattro anni di amministrazione abbiamo eseguito lavori per 175 unità abitative, consentendo una nuova autorizzazione allo scarico in acque pubbliche (fiume) da parte di Arpae Emilia-Romagna".

Per informare i cittadini è stato concordato con l’amministrazione comunale un incontro serale per giovedì alle ore 20.30 al Centro culturale S. Pertini, al quale parteciperanno anche i responsabili del Reparto Fognature di Hera, che sovrintenderà all’intervento, realizzato da un’impresa qualificata. Durante la serata sarà possibile chiedere chiarimenti e approfondire le tematiche relative allo svolgimento dei lavori per ogni edificio interessato.