Foro Boario, slitta la fine dei lavori delle facciate. E all'interno nascerà un polmone verde

E' previsto per metà febbraio il termine dei lavori di riqualificazione delle facciate del Foro Boario. L'impresa che ha in appalto la manutenzione ha presentato una richiesta di proroga all'ultimazione del cantiere "a seguito delle richieste di approfondimenti, relativi ad indagini stratigrafiche sul materiale in litocemento, sulle specchiature ad intonaco e di numerose campionature, volute dalla Soprintendenza durante i numerosi sopralluoghi". "Inoltre durante le operazioni di restauro la metodologia da adottare nel consolidamento e fissaggio delle lastre, considerato lo stato di conservazione, ha subito alcune variazioni - si legge nella richiesta -. E’ stato necessario operare in condizioni climatiche ottimali per le lavorazioni eseguite sui litocementi, ed inoltre sono state eseguite ulteriori indagini sui lacunari, per verificarne lo stato di conservazione strutturale, considerati i distacchi di intonaci rilevati durante le lavorazioni".

Il direttore dei lavori e responsabile del procedimento, l'architetto Andrea Savorelli, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga, nel limite di giorni 120, reputando "fondate le giustificazioni addotte dall’appaltatore e, pertanto, non imputabile al medesimo il rallentamento dell’esecuzione dei lavori rispetto alla scadenza" fissata per il 16 ottobre. I lavori sono stati aggiudicati all'RTI Studio arte e Restauro snc di Pisa (Mandataria) e Consorzio Stabile Alta Val di Cecina di Pomarance (Pisa) con un importo contrattuale di 372.581,69 euro. Sono stati invece affidati alla Aedilia srl di Aversa (Caserta) i lavori di riqualificazione dell'area verde. L'importo è di 182.802,85 euro. La fine del cantiere del nuovo polmone verde della città, che comprenderà anche giochi per bambini e alberi, è atteso per la prossima primavera.