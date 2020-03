Predappio, la grande briglia del torrente Rabbi a rischio cedimento: al via i lavori

Le frequenti piene che si sono succedute nelle ultime stagioni hanno compromesso la stabilità della vasca di dissipazione a valle della grande briglia presente sul torrente Rabbi in centro a Predappio, con rischio di sifonamento e cedimento dell’opera idraulica. Il Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che si occupa, tra l’altro, della sistemazione dei fiumi, ha segnalato la necessità di provvedere e la Regione Emilia-Romagna ha prontamente finanziato l'intervento da eseguire in somma urgenza per un importo complessivo di 80mila euro. Nei prossimi giorni avranno inizio i primi lavori di messa in sicurezza dell’opera e dell’area.