Lavori sulla rete idrica nel piazzale di Porta Schiavonia: previsti restringimenti alla carreggiata

Lavori sulla rete idrica a ridosso del sottopassaggio ciclo-pedonale di viale Salinatore, vicino all'intersezione con le nuove rotatorie di porta Schiavonia. L'attività, ad opera di Hera, è in programma martedì dalle 8.30 alle 17. Come concordato con Polizia Municipale e gli Uffici Tecnici del Comune, saranno adottati provvedimenti temporanei di modifiche alla circolazione che, a partire dalle 8.30 di martedì e per tutta la durata dei lavori, presumibilmente fino alle 17, comporteranno restringimenti della sede stradale sugli svincoli di immissione e di uscita della rotatoria di Porta Schiavonia, nell'intersezione con via Salinatore.

Durante l’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento in modo significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, potrebbero verificarsi alcune irregolarità nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore o interruzione fornitura), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati al giorno successivo lavorativo. L’azienda "si scusa con la propria clientela per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione".