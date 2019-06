Lavori in corso all'aeroporto, ma la riapertura slitta in autunno

Quali tempi per la riapertura dell'aeroporto Ridolfi? Date certe non ce ne sono, ma a quanto pare si slitta in autunno. I lavori per il ripristino dell'aerostazione sono già partiti ed anzi sarebbero a buon punto. D'altra parte la società FA Srl, guidata da Giuseppe Silvestrini, l'aveva detto fin dall'inizio che sarebbe stata una "rinfrescata" in una prima fase, e non lavori imponenti che avrebbero richiesto maggiori autorizzazioni. I lavori sono stati però rallentati perché è sul fronte burocratico e amministrativo che i tempi si preannunciano più lunghi del previsto. Non è certo impresa facile la ripartenza dell'aeroporto, con le dotazioni del personale dello Stato, tra cui la Polizia di Frontiera e i Vigili del fuoco, per questi ultimi è stata recentemente bloccata la dotazione. Se l'aeroporto non dovesse ripartire per l'autunno, le lancette andrebbero sposate in primavera dell'anno prossimo.