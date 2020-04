Verde pubblico, l'emergenza sanitaria non ferma i lavori: al via il taglio dell'erba nei parchi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'emergenza sanitaria non rallenta i lavori di manutenzione del verde pubblico sul territorio forlivese. Gli operatori hanno provveduto a sfoltire la siepe in viale dell’Appennino. "Proseguiremo con il taglio dell’erba e siepi nelle aiuole stradali, nelle rotatorie e nelle zone dove si necessita un intervento per questioni di pubblica sicurezza come ad esempio in via Bologna, viale Roma, via Ravegnana - annuncia il sindaco Gian Luca Zattini -. Dalla prossima settimana si partirà con il taglio d’erba nelle aree verdi, nei parchi, nelle aree aperte e in ultimo nelle scuole visto che attualmente sono chiuse".