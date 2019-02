Lavori urgenti sulla rete fognaria a Meldola: per una settimana chiude via Indipendenza

Intervento urgente delle squadre del pronto intervento di Hera a Meldola. Gli operai hanno operato su un tratto della fognatura di via Indipendenza, risultata fortemente deteriorata e quindi da sostituire. Le operazioni, finalizzate a migliorare in modo significativo l’impiantistica del sistema fognario locale, hanno comportato la chiusura immediata della strada al traffico, esclusi i soli residenti e pedoni.

I lavori di rifacimento della condotta dureranno almeno una settimana: il tratto da sostituire è lungo 165 metri e l’intervento comprende anche 6 allacci di utenza. L’azienda "si scusa con la propria clientela per i disagi eventualmente arrecati, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione".