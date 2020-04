Porta Ravaldino, completata la rotonda di via Bonzanino e Salinatore: partono le asfaltature

Proseguono i lavori relativi al cantiere della circonvallazione Assi Viari-Salinatore-Porta Ravaldino, che hanno visto nello scorso fine settimana la conclusione della realizzazione della rotatoria nell'intersezione tra le vie Bonzanino, Salinatore e Camaldolino. A partire da lunedì si avvieranno le operazioni d’asfaltatura di Piazzale di Porta Ravaldino e aree limitrofe (viale Salinatore, viale dell'Appennino, via G. Dalle Bande Nere, corso Diaz, via Duca Valentino e via Fiume Montone). Si proseguirà poi con la disattivazione dell'impianto semaforico, con la posa dei cordoli della rotatoria sperimentale e con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

"Vogliamo garantire il rispetto dei tempi di esecuzione e consegna dei lavori nonostante le forti restrizioni dettate dal Covid", afferma l'assessore con delega alla viabilità Giuseppe Petetta. "Si tratta di opere di pubblica utilità che introducono una nuova viabilità cittadina e che questa Amministrazione ha ritenuto legittimamente di poter proseguire garantendo la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori nonché il rispetto dei tempi di consegna dei lavori di questa rotatoria che dovrebbero concludersi entro la prima settimana di maggio", conclude.