Lavori all'ospedale: nuovo accesso provvisorio al padiglione Vallisneri

Da lunedì, per un periodo di circa tre mesi, la nuova scala esterna del padiglione Vallisneri dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, attualmente già in uso, sarà utilizzata per gli accessi a tutti i reparti e servizi del Padiglione Vallisneri ad eccezione di Anatomia Patologica, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Prevenzione Oncologica, Centro Prelievi e Day Hospital Oncologico Irst, per i quali restano invariate le modalità di accesso. Contestualmente, il vano scale interno (compresi gli ascensori) del Padiglione Vallisneri (lato Anatomia Patologica) sarà interdetto ed inutilizzabile per consentire la prosecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa sismica e di prevenzione incendi. Al termine dei lavori saranno ripristinati i percorsi definitivi.