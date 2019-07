Tre giorni di lavori al parcheggio est dell'ospedale: previste modifiche alla viabilità

Nelle giornate del 18-19-20 luglio verrà effettuata una variazione temporanea della circolazione stradale del parcheggio est dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. "Al fine di ridurre il più possibile eventuali disagi all’utenza - spiega l'Unità Operativa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti dell'Ausl Romagna, sede di Forlì - i lavori verranno articolati in tre fasi che permetteranno comunque, e in ogni giornata lavorativa, l’utilizzo di una parte del parcheggio".

Foto di archivio