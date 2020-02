Lotta al degrado nelle aree verdi: un look più sorridente per il parco di via Dragoni

Riqualificata la pista di pattinaggio all'interno del parco di via Dragoni. Ma non è solo l'unico intervento. Sono stati infatti ripristinate le panchine danneggiate. A fare il punto sui lavori è l'assessore con delega all’ambiente Giuseppe Petetta: "Il verde pubblico è un elemento strategico per il conseguimento del benessere dei nostri cittadini. Non basta avere molti parchi, aree verdi e giardini pubblici. Ciò che è prioritario è la gestione adeguata e il monitoraggio di questi spazi, per evitare che a prevalere sia la sensazione di degrado nonché la pericolosità degli arredi e delle aree giochi".

"È con questa logica che stiamo agendo su tutto il comprensorio forlivese, rivolgendo particolare attenzione a quelle zone caratterizzate da un’intensa fruizione da parte dei nostri cittadini e collocate in luoghi strategici della nostra città - continua l'assessore -. Tra gli interventi di queste settimane mi preme evidenziare quello del parco di via Dragoni, più volte salito agli onori della cronaca per episodi di vandalismo, degrado e spaccio. Grazie al lavoro prezioso dei nostri tecnici, la pista di pattinaggio è stata riqualificata e messa in sicurezza, le panchine danneggiate sono state sostituite nelle parti più divelte o consumate e infine stabilizzate".

"Indubbiamente - conclude Petetta - c’è ancora molto da fare per ripristinare lo stato di agibilità e sicurezza di tutti i parchi e le aree verdi della nostra città; ma abbiamo inaugurato una nuova stagione del verde urbano di Forlì, calibrata sul parametro della qualità ambientale e sul controllo e la corretta fruibilità di questi spazi".