Nuovo campo da calcetto ed illuminazione rinnovata: via ai lavori al parco Balducci

Al via i lavori di riqualificazione dell’area verde "Balducci" nel cuore del quartiere Romiti. Un progetto importante, che il Comitato di Quartiere ha voluto fortemente, che riguarda il parco posto a lato di Via Sapinia adiacente al Palaromiti e che rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono trascorrere momenti tranquilli di condivisione sociale a pochi passi da casa, immersi nel verde dove il corredo di panchine campo da pallacanestro giochi vari per i ragazzi ne fanno un gioiello per tutti i cittadini.

Dal Comitato di Quartiere Romiti "un ringraziamento all’amministrazione, che, attraverso i suoi uffici di competenza, ha permesso la realizzazione di questa importante riqualificazione in cui sono inclusi un nuovissimo campo da calcetto, la ristrutturazione del campo da pallacanestro e l'illuminazione della nuova area giochi per la sicurezza notturna. I lavori sono iniziati e tutti i Romiti sono in attesa di vedere come il cuore del quartiere possa ricominciare a battere forte per il bene di tutti suoi cittadini e di tutti coloro che vorranno frequentarlo".