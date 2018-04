Rocca, la piscina si rifà il look per attirare e accogliere i turisti

Nei giorni scorsi hanno preso il via a Rocca San Casciano i lavori di ristrutturazione della piscina comunale, per una spesa di 60mila euro. Per l’assessore ai lavori pubblici, Emanuele Pini, "sono due i lavori fondamentali della ristrutturazione della piscina: manutenzione degli impianti e la riparazione della vasca". Spiega Pini: "I vecchi impianti originali di riciclo dell’acqua vanno sostituiti, ripristinati e sotterrati, attorno alla struttura. Poi va rifatta la pavimentazione antiscivolo attorno. La vasca, che perdeva acqua, va impermeabilizzata e sistemata, sia per risparmiare acqua sia per minori costi di tutta la gestione".

Aggiunge il sindaco Rosaria Tassinari: "Si tratta di un lavoro importante non solo per sistemare una struttura sportiva, ma anche per sostenere le attività sociali e turistiche del paese, in particolare per i giovani, che d’estate affluiscono alla piscina di Rocca da tutti i paesi dell’alta valle del Montone e non solo". La piscina, costruita a fine anni ’70 del secolo scorso aveva bisogno di una ristrutturazione generale non solo per metterla a norma, ma anche per renderla più efficiente e per attirare sempre più gente, in particolare giovani, da tutta la valle del Montone e d’estate anche da Forlì.