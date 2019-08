Nuovo parquet in legno per la palestra di Villafranca: affidati i lavori, si apre il cantiere

Appaltati all'azienda "Olimpia Costruzioni" di Forlì i lavori di riqualificazione del parquet della palestra del polisportivo Giulianini di Villafranca. L'intervento, dal costo di circa 38mila euro, rientra nel progetto esecutivo approvato l'8 agosto scorso per un importo di 180mila che prevede anche il rifacimento del tetto dell'impianto sportivo. La manutenzione si è resa necessario dopo l'alluvione dello scorso mese di maggio. Nell'occasione la pavimentazione aveva subito gravi danni, tali da dover procedere al suo completo rifacimento per renderla nuovamente agibile. La palestra è utilizzata sia dalle scuole che da associazioni sportive e per questo l'amministrazione comunale ha accelerato i tempi. I lavori consistono nella demolizione e rimozione del pavimento in legno esistente, per una superficie complessiva di circa 489 metri quadrati. La nuova superficie sarà in legno massello di faggio preverniciato.

"L'approvazione della delibera e i lavori che ne conseguiranno sono frutto di impegno, volontà e piena sinergia degli uffici comunali, il tutto realizzato a tempo di record", aveva spiegato alcune settimane fa il vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo, al quale fanno capo le deleghe dello Sport. "A metà settembre - prosegue - inizieranno i lavori per il rifacimento del tetto, quindi si procederà con la pulitura dei pozzetti e il ripristino dell'efficienza della rete fognaria e idrica, insieme alla manutenzione del verde. A seguire verrà predisposto il parquet che permetterà ai cittadini di Villafranca di tornare ad utilizzare la palestra. La consegna del lavoro ultimato avverrà a metà ottobre e consentirà ai bambini, ai giovani e a tutti gli sportivi di tornare a praticare attività nel quartiere dopo l'imprevisto danneggiamento dovuto all'alluvione".