PolStrada di Rocca San Casciano, iniziati i lavori alla nuova caserma

La Polstrada di Rocca San Casciano da sempre è considerata un presidio di sicurezza irrinunciabile per il territorio. Sono iniziati i lavori di sistemazione della caserma nei locali che fino a qualche mese fa erano occupati dai Vigili del Fuoco, trasferitisi nella nuova caserma di via Meleto. L’immobile di via Corbari, che dovrà essere occupato dalla Polstrada, si trova a pochi metri dalla sede comunale, lungo la statale 67 che attraversa il paese. Il Comune farà i lavori di sistemazione, con una spesa di 6-7mila euro, insieme all’amministrazione della Polstrada.

"Entro alcuni mesi - commenta il sindaco Rosaria Tassinari - la Polstrada potrà finalmente cambiare sede ed essere anche più comoda al centro del paese”. Grazie a una convenzione con la prefettura di Forlì-Cesena, il Comune di Rocca concederà la sede in comodato gratuito alla Polizia stradale. Aggiunge il primo cittadino: "La Polstrada resta un servizio importantissimo non solo per il paese e la vallata del Montone, ma per l’intero territorio, come dimostrano, per esempio, i tanti interventi che svolgono i suoi agenti lungo la strada statale 67 fino al passo del Muraglione, sia d’inverno quando soccorrono i tanti camionisti e automobilisti intrappolati dalla neve, sia d’estate sulla sorveglianza del traffico molto intenso per le migliaia di motociclisti che salgono fino al passo del Muraglione".