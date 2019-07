Bidentina, ponte di San Colombano: un incontro per presentare l'inizio dei lavori

Martedì, alle ore 20.30, nella sede dell’Associazione San Colombano c’è, in via San Colombano Centro, l’amministrazione comunale incontra i cittadini per illustrare il programma di avvio dei lavori sul ponte di San Colombano lungo la Bidentina. Interverranno Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola, e Daniele Valbonesi, consigliere provinciale con delega alla viabilità. Per l’occasione sarà presente Filippo Santolini, assessore del Comune di Meldola incaricato di viabilità e lavori pubblici. L’incontro è aperto al pubblico e la cittadinanza tutta è invitata a partecipare.