In dirittura di arrivo i lavori di potenziamento idrico a Cusercoli

Sono in dirittura di arrivo i lavori Hera di potenziamento idrico in via Costa a Cusercoli. La bonifica della tubazione è terminata, nelle prossime settimane si procederà con le attività di collaudo per poi concludere il cantiere con la bonifica degli allacci. "Questo importante lavoro di potenziamento e bonifica è molto atteso dai residenti di via Costa e va a risolvere in modo definitivo i problemi che l’obsolescenza delle reti aveva causato in questi ultimi anni - precisa soddisfatto il sindaco di Civitella di Romagna Claudio Milandri -. Desidero ringraziare Hera per il lavoro svolto e in particolare la ditta che ha lavorato sul campo cercando di creare il minor disagio possibile a chi quotidianamente percorre la Statale del Bidente".

Un investimento di 100mila euro per una rete più efficiente

Si tratta di un progetto di particolare rilievo, predisposto dalla direzione acqua di Hera, che permetterà una maggiore razionalizzazione delle reti acquedottistiche grazie alla bonifica e al potenziamento della rete con una condotta in Pvc del diametro di 16 cm e lunga circa 800 metri e la realizzazione di 40 allacci. L’intervento, che comporterà un investimento di circa 100mila euro a carico di Hera, sarà concluso entro fine novembre e porterà un maggiore livello di sicurezza della rete idrica e l’ottimizzazione delle risorse disponibili