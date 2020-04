Lavori pubblici, il Comune dà il via al piano di manutenzione delle aree verdi

Parte martedì prossimo il piano di lavoro del verde pubblico che si svilupperà, in questa prima fase, fino alla fine della settimana con un crono-programma di interventi dettagliato in tutto il territorio comunale.

“Compatibilmente con le difficoltà e le restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, partiremo nei prossimi giorni con gli sfalci nei giardini e parchi del forlivese. I lavori sono in continuo aggiornamento e interesseranno poco alla volta tutta la città. Sebbene resti prioritario stare a casa e non uscire, vogliamo continuare a garantire le condizioni di decoro urbano delle numerose aree verdi del nostro territorio per poterne poi usufruire un domani in totale serenità e sicurezza. Contemporaneamente” – spiega ll’Assessore con delega al verde pubblico Giuseppe Petetta – “inizieranno interventi di diserbo manuale o meccanico sui marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili del nostro centro storico per migliorarne la qualità e renderlo visibilmente più pulito”.