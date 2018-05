Dal fortunale alle nevicate, il maltempo presenta il conto: previsti lavori in diversi edifici pubblici

Il maltempo dei mesi scorsi presenta il conto alle casse del Comune. Sono diversi gli interventi previsti in alcuni edifici comunali a seguito delle ricognizioni effettuate anche atraverso l'ausilio di droni. La Giunta, riunitasi il 15 maggio scorso, ha dato il via libera ai progetti a firma del "Servizio Gestione Edifici Pubblici, Verde Arredo Urbano" e che riguarderanno il Municipio, Palazzo del Merenda, Palazzo Sassi-Masini e il Mercato Coperto. Le verifiche sullo stato dei tetti, delle facciate e delle finestre sono state effettuate dopo il fortunale del 10 agosto scorso che ha investito la città ed hanno riguardato il Municipio e la Torre Civica, Palazzo del Merenda, Palazzo Sassi-Masini, Palazzo Gaddi, ex-Eca, e la scuola De Amicis.

Dopo i rilievi è seguita una complessa attività di elaborazione dei risultati, che è stata conclusa solo recentemente. Sono stati condotti alcuni limitati interventi nei cornicioni e in alcune parti di copertura maggiormente interessate dall’evento (ad esempio alla scuola De Amicis per danni causati da crollo alberatura. "Le risultanze dello studio hanno evidenziato in generale numerose situazioni di criticità, alcune delle quali sono state anche oggetto anche di ulteriori ma limitate verifiche visive, individuando diverse zone con potenziali problemi per la pubblica incolumità", si legge nella delibera.

Ad aggravare la situazione della copertura degli edifici anche gli eventi atmosferici dell'11 e 12 dicembre scorso (giorni condizionati da una forte ventilazione) e soprattutto le nevicate tra fine febbraio ed inizio marzo. Sono previsti lavori di manutenzione del manto di copertura del Palazzo Comunale (costo dell'opera è di 52.800 euro), del Mercato Coperto (32mila euro) di Palazzo Sassi-Masini, sede del Liceo Musicale (12.400 euro) e di Palazzo Merenda (52.800 euro). Gli interventi sono finanziati attraverso il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020, che prevede per il 2018 il "risanamento, l'adeguamento normativo ed impiantistico di vari edifici pubblici" per un importo di 350mila euro.