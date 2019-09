Piazza Saffi, si rinnova la rete di distribuzione di energia elettrica: via libera al progetto

Semaforo verde dalla giunta comunale al progetto di riqualificazione della rete di distribuzione di energia elettrica in Piazza Saffi. La stesura del progetto è stata realizzata in accordo con i tecnici di Enel Distribuzione. I lavori, si legge nel progetto, prevedono la "rimozione da parte di Enel, di tutte le colonnine con contatori e tutti i cavi di alimentazione, per dare tutte le tubazioni di distribuzione vuote, fino alla propria cabina ubicata sotto il porticato del palazzo della Riunione Adriatica di Sicurtà, lasciando solo l’impianto di terra". E' prevista anche l'instalalzione di quattro nuovi pozzetti e la sostituzione di tutti i chiusini in cemento con altrettanti in ghisa.

E' prevista anche l'installazione di torrette "a scomparsa", di cui quattro per i servizi del Comune di Forlì, quattro per i servizi mercatali e due per manifestazioni provvisorie. Ci sarà anche un nuovo quadro elettrico, per un complessivo di sei linee (due dedicate al Comune, due per il mercato e le rimanenti per le manifestazioni). Ci sarà anche la posa di un quadro elettrico generale in vetroresina, all'interno del quale ci saranno i contatori di misura e le protezioni delle linee in derivazione. La posizione in cui andrà installato è quella in cui attualmente è presente un pannello informativo, davanti al Palazzo della Riunione Adriatica di Sicurtà. Il costo totale del progetto è di 160mila euro e rientra nel piano investimenti "Riqualificazione aree e percorsi centro storico".