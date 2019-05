Treni, un weekend di disagi: stop ai treni tra Castel Bolognese e Rimini per lavori

Treni fermi nel fine settimana tra le stazioni di Castelobolognese e Rimini. Sabato e domenica sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini sono previsti importanti interventi di potenziamento tecnologico che saranno eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Saranno oltre 150 i tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici al lavoro. Fra gli interventi in programma: l’impermeabilizzazione del sottovia di via Ravegnana a Forlì, alcune attività propedeutiche al potenziamento infrastrutturale della stazione di Forlì e all’upgrading dei sistemi di gestione della circolazione sull’intera tratta fra Castel Bolognese e Santarcangelo di Romagna e il rafforzamento dei sistemi di deflusso delle acque di piena del canale Budrione e del torrente Bevano.

Funzionali ad elevare gli standard prestazionali della linea, gli interventi rientrano nel progetto di velocizzazione della direttrice Adriatica Bologna – Lecce, che consentirà ai treni di viaggiare fino alla velocità massima di 200 chilometri orari. Programmati anche alcuni lavori di manutenzione nell’area del ponte sul fiume Savio, necessari a seguito della piena di lunedì scorso. Le modifiche al programma dei treni regionali e a lunga percorrenza prevedono cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso e nuovi treni. Un servizio di autobus garantirà il collegamento fra Castelbolognese, Rimini e le stazioni intermedie. Previsto un collegamento con autobus anche fra Cesenatico e Rimini. Nelle stazioni sarà potenziata l’assistenza alle persone in viaggio.

L’orario ferroviario in vigore nelle sole due giornate indicate è consultabile nelle stazioni e sui sistemi informatici e di vendita dove, digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa. Inoltre, sul sito dell’impresa ferroviaria, nella sezione Orari regionali digitali, è possibile scaricare le fiches con l’orario completo dei treni regionali dell’Emilia Romagna nei due giorni interessati dai lavori (per scaricare le fiches orarie clicca QUI). Domenica, in concomitanza con l’interruzione della circolazione ferroviaria, avrà luogo la competizione ciclistica “Nove Colli” per la quale sono state disposte dalla Polizia Municipale alcune limitazioni stradali che potrebbero comportare ritardi non preventivabili nella circolazione dei bus sostitutivi.