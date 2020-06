Rinnovo delle reti gas, un nuovo cantiere in città: partono i lavori in via Copernico

Dopo l’avvio del primo cantiere di rinnovo delle reti gas in viale Risorgimento, da lunedì 15 giugno, Forlì sarà interessata da un nuovo importante intervento per il miglioramento della qualità ambientale. Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale, inizierà infatti i lavori di rinnovo delle reti gas in via Copernico, nel tratto della lunghezza di circa 550 metri compreso fra via Bertini e via Talete. Durante l’esecuzione dei lavori saranno rinnovate anche le tubazioni del gas nelle traverse Codazzi, Pasquali, Battarra per un totale di altri 400 metri di reti; i lavori saranno completati entro la fine di agosto. Il cantiere per la posa della nuova tubazione del gas comporterà modifiche alla viabilità: da martedì sarà regolato da un senso unico alternato gestito con postazioni semaforiche mobili lungo Via Copernico.

Un piano pluriennale da oltre 50 milioni di euro

L’intervento fa parte dell’importante accordo che Inrete e Unica Reti, società dei Comuni proprietaria delle reti gas, hanno firmato per un piano pluriennale straordinario di sostituzione delle condotte obsolete o di materiale non conforme, in linea con quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera). Nel solo territorio di Forlì il piano, i cui dettagli operativi sono in corso di definizione con l’Amministrazione Comunale, interesserà circa 120 km di condotte gas. Questo piano pluriennale di rinnovo delle reti gas comporterà investimenti complessivi stimati per oltre 50 milioni di euro pianificati da Inrete Distribuzione Energia, a cui Unica Reti contribuirà con un finanziamento iniziale di 8 milioni di euro. Si tratta di un importante impegno finanziario, che non graverà quindi sul bilancio del Comune di Forlì e non comporterà aggravi tariffari sui cittadini.

Un accordo a tre per migliorare la rete gas, un importante servizio di pubblica utilità

Come previsto dalla Delibera Arera n. 569 del 27 dicembre 2019, tutti i gestori del servizio di distribuzione del gas devono sostituire o risanare le porzioni delle reti ormai a fine vita e costituite da materiali non conformi, cioè non più previsti dalle norme tecniche vigenti. In quest’ottica si inserisce la collaborazione fra Inrete Distribuzione Energia e Unica Reti: la prima si occuperà dell’esecuzione dei lavori e di tutte le attività inerenti al cantiere, mentre la seconda contribuirà al finanziamento delle lavorazioni iniziali previste dal piano di sostituzione.

Il tutto sotto la regia del Comune di Forlì che, di concerto con le due società, renderà possibile una pianificazione degli interventi tale da consentire, da un lato, l’adempimento normativo e la sicurezza del sistema di distribuzione gas, dall’altro, la salvaguardia degli asset comunali e la riduzione dei disagi per la collettività, a cominciare dal coinvolgimento attivo delle rappresentanze delle attività produttive e da una attenta programmazione e gestione dei cantieri, organizzati in modo da agevolare la viabilità.