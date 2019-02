Modigliana, lavori alla rete idrica: possibile irregolarità nell'erogazione dell’acqua

Previsti mercoledì effettuerà alcuni interventi nella rete idrica di distribuzione a Modigliana. I lavori interesseranno dalle 8.30 alle 14.30 le vie Monte Trebbio, Bachelet, Guido Rossa, Arnesano, Borgo Violano, Salita Borgo Violano, C.A. Dalla Chiesa e Casadei. Durante l’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento in modo significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi alcune irregolarità nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore o interruzione fornitura), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico

I cittadini e le attività interessati dall’intervento sono stati avvisati dai tecnici Hera tramite volantinaggio porta a porta, mentre coloro che hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare. In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati al giorno successivo lavorativo. L’azienda "si scusa con la propria clientela per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione".