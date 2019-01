Un altro angolo del centro storico si rinnova: è Piazza Morgagni

Un altro angolo del centro storico che vedrà rinnovarsi sarà piazza Giovanni Battista Morgagni. La giunta comunale ha approvato un progetto di riqualificazione per un ammontare di 45mila euro. A seguito di un sopralluogo effettuato lo scorso settembre per valutare lo stato conservativo dell'anello centrale della Piazza, è stato stabilito di procedere ad una manutenzione straordinaria dell'area, con la realizzazione di nuove aiuole e sistemazione cordoli e pavimentazione disconnessa.

Le opere previste saranno svolte su aree pedonali e quindi non ci sarà la necessità di apportare modifiche sostanziali alla viabilità. Si procederà all'eliminazione di una serie di avvallamenti e dossi lungo il perimetro della piazza, causati dalle radici delle alberature presenti, le quali provocano ristagni di acqua e pericolosità per il transito dei pedoni. "Si interverrà quindi sostituendo le porzioni di cordoli perimetrali danneggiate dalle radici, con smontaggio e rimontaggio di quelli in buono stato", si legge nella realzione.

Si realizzeranno nuove aiuole, mentre alcune, viene spiegato, verranno eliminate. Si procederà alla realizzazione di un nuovo massetto e posa di nuove lastre di porfido, ricucendo la pavimentazione con la stessa geometria, colore, materiale e finitura di quella esistente (lastre di porfido a correre), per dare continuità. Dove si riscontrano disallineamenti e/o rotture, verranno ripristinate porzioni isolate di pavimentazione interne alla piazza". Saranno inoltre piantati due lecci in sostituzione di una pinata "visibilmente compromessa" e sarà abbattuta un'altra pianta "in stato vegetativo e fitosanitario tale da comportare rischi per la stabilità una volta che si interviene intorno ad essa".

Saranno installate nuove rastrelliere portabiciclette, ora non presenti, nuove panchine e nuovi cestini portarifiuti della stessa tipologia già presente nella piazza.