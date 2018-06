Santa Sofia, partono i lavori in Via Martiri della Libertà: si eliminano anche le barriere architettoniche

Al via la manutenzione straordinaria di Via Martiri della Libertà, a Santa Sofia. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Coromano per conto di Hera e dureranno circa 3 settimane. Oltre alla pavimentazione stradale, è prevista una riqualificazione dei marciapiedi nelle parti più ammalorate e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con i necessari interventi per un adeguato collegamento con Piazza Matteotti. Nel periodo dei lavori la viabilità non sarà interrotta (se non nella fase finale dell'intervento). Chiaramente non tutti i posti di sosta rimarranno disponibili. Il mercato del giovedì, solo per gli ambulanti di Via Martiri, verrà spostato in Via Marconi. La stessa ditta, terminati i lavori nel tratto iniziale, si occuperà del rifacimento della pavimentazione stradale anche nella parte restante di Via Martiri, in Via Melloni, parte di Via Gramsci e in Via Togliatti.