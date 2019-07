Meldola, due settimane di lavori sulla Palareto-Teodorano: gli interventi previsti

Avranno inizio mercoledì, salvo condizioni meteo sfavorevoli, i lavori di manutenzione straordinaria e recupero della viabilità della strada Palareto – Teodorano, nell’ambito degli interventi previsti dal programma operativo per il biennio 2018 e 2019 dalla legge regionale sulla "Montagna". I lavori riguarderanno interventi puntuali di fresatura della pavimentazione, risagomatura dei fossi di raccolta delle acque meteoriche con il ripristino di un attraversamento stradale di raccolta delle acque.

L’intervento sarà suddiviso in due stralci funzionali con una durata complessiva di circa 15 giorni, durante i quali è prevista l’istituzione di un senso unico alternato nell’area interessata dai lavori, mentre si segnala che per il giorno 24 luglio è prevista la chiusura al transito per consentire la realizzazione dell’attraversamento stradale. I tempi di realizzazione dell’intervento potranno subire variazioni in considerazione delle condizioni metereologiche. L'amministrazione comunale, nello scusarsi per eventuali disagi, suggerisce l’utilizzo di percorsi alternativi come la Provinciale 48 di collegamento con l’abitato di Teodorano.