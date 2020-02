Danneggiata una condotta durante i lavori, famiglie restano senza acqua: interviene Hera

Molte famiglie senza acqua per alcune ore in un'arteria del quartiere Coriano, a Forlì. E' successo nella tarda mattinata di mercoledì e il problema ha richiesto l'intervento del personale pronto intervento di Hera. Spiegano dall'azienda: "Dalle 11.30 le squadre hanno lavorato in via Calamandrei per la riparazione di una condotta acqua, danneggiata durante lavorazioni effettuate da un’altra impresa". Il problema è stato risolto dopo poco più di quattro ore di lavoro. "L’acqua è stata ripristinata alle 16", fanno sapere da Hera.