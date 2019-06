Lavori in zona ospedale, si asfalta un tratto di via Carlo Forlanini: come cambia la viabilità

Da lunedì inizieranno i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di un tratto di via Carlo Forlanini. Si tratta della manutenzione di una arteria della città al servizio del polo ospedaliero e per questo, durante le lavorazioni, è presumibile che si possano creare disagi alla circolazione. Salvo condizioni meteo avverse si protrarranno per circa 3-5 giorni lavorativi. Per eseguire le opere saranno adottate modifiche temporanee di modifiche alla circolazione.

In particolare, da via del Partigiano a via Bruschi verrà attuata una chiusura al traffico, escluso mezzi di soccorso e residenti, e restringimento della sede stradale nei tratti interessati dagli interventi.Il traffico proveniente da via del Partigiano e da via Castel Latino proseguirà sulla via del Partigiano e sarà deviato sulla via Bruschi. Il traffico ciclo-pedonale potrà usufruire dei marciapiedi e delle piste ciclabili presenti, compatibilmente con lo svolgimento delle attività lavorative.

Saranno inoltre adottati provvedimenti di divieto di sosta permanente con rimozione nei tratti di strade interessati dalle lavorazioni. L'impresa esecutrice dispone dell'ordinanza necessaria (rilasciata dall'Area Servizi al Territorio - Servizio Viabilità) ed è incaricata di predisporre a propria cura e spese la idonea segnaletica di cantiere, di indicazione dei percorsi alternativi, oltre alla regolamentazione del traffico attraverso i propri "movieri" e/o impianto semaforico.