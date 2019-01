Lavori sul percorso pedonale: chiude un tratto di via Caterina Sforza

Chiude un tratto di via Caterina Sforza. Da martedì prossimo fino al 23 gennaio compresi sono previsti lavori di riqualificazione e valorizzazione del percorso pedonale nel tratto tra via Porta Merlonia e via Sara Levi Nathan. I veicoli in transito su via Caterina Sforza che devono raggiungere il viale di circonvallazione, saranno dirottati in via Porta Merlonia alla quale sarà invertito il senso di marcia verso corso Diaz. Raggiunto Corso Diaz, i veicoli potranno fuoriuscire dal centro storico percorrendo via Luffo Numai e proseguire poi verso via Oreste Regnoli.