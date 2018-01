Cimitero monumentale: previsti lavori su coperture pericolanti e grondaie

Previsti interventi di manutenzione al cimitero monumentale di Forlì. A seguito dei controlli effettuati il 18 dicembre scorso dal personale del Servizio Gestione Edifici Pubblici è stata riscontrata la necessità di sistemare piccole porzioni di manti di copertura che risultano pericolanti e la pulizia delle grondaie nei loculi di pertinenza comunale. Il 27 dicembre scorso il dirigente Gianfranco Argnani ha firmato il via libera alla realizzazione di lavori urgenti di ripristino delle coperture finalizzati ad evitare crolli delle strutture sottostanti e infiltrazioni provenienti dagli eventi metereologici. Il costo dei lavori, già affidati, è di poco più di 2mila euro. Il 22 dicembre scorso era stata approvata dalla giunta il progetto esecutivo dei lavori inerenti alla manutenzione straordinaria degli edifici cimiteriali comunali per l'anno 2017, per un importo complessivo di 100mila euro.