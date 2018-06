Centro storico, nuova rete di teleriscaldamento: sei settimane di lavori in via Zanchini

Al via da lunedì in via Orlando Zanchini i lavori per la posa della nuova rete di teleriscaldamento. Obiettivo dell’importante intervento è lo sviluppo del teleriscaldamento nel centro di Forlì al servizio delle utenze del centro storico e il collegamento di Piazzale della Vittoria alla Green Energy House situata accanto al Campus universitario, in Viale Corridoni 20. In particolare in via Zanchini si provvederà a posare la nuova rete di teleriscaldamento per servire l’utenza della sede della Facoltà di Economia.

Il tratto interessato dai lavori, che si protrarranno indicativamente per 6 settimane, è quello iniziale di Via Zanchini (ingresso da Piazzale della Vittoria), fino a via Borghetto Giardino, dove dal 18 giugno al 30 luglio è programmata la chiusura completa al traffico, mentre su tutto il resto della via, che diventerà a doppio senso di marcia fino a via Vallicelli, sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione. Il tratto finale compreso fra via Vallicelli e via F.lli Spazzoli rimarrà a senso unico.

L’ingresso in via Zanchini sarà quindi consentito solo dalla via Vallicelli, dalla quale si potrà accedere all’omonimo parcheggio i, che rimarrà accessibile e a disposizione dei residenti e delle attività. Hera "assicura che i lavori per tutta la loro durata verranno svolti con la massima attenzione, per arrecare il minor disturbo possibile".