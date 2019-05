La "Torre dell'Orologio" sarà restituita ai forlivesi: al via i lavori, ecco cosa sarà fatto

Partiranno martedì i lavori di messa in sicurezza della Torre Civica di Forlì, che sorge tra Piazzetta della Misura e Piazzetta XC Pacifici, già da qualche tempo perimetrata da una recinzione provvisoria, che si è resa necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini, a causa della possibile caduta dalla sommità di parti di cornici, mattoni e piccoli elementi lapidei.

I lavori di manutenzione straordinaria, finanziati con somme del bilancio comunale per un ammontare di circa 50mila euro, saranno eseguiti in due fasi: una prima di messa in sicurezza e una seconda di ripristino. Saranno realizzati da una squadra di scalatori esperti, che opereranno senza l'uso di ponteggi e piattaforme aeree, così da non creare alcun impatto visivo, eliminando i costi di noleggio e riducendo notevolmente i tempi di esecuzione.

Nella prima fase di messa in sicurezza si provvederà alla chiusura di Piazzetta della Misura e Piazzetta XC Pacifici, creando un passaggio protetto per garantire l'accesso all'Ufficio Anagrafe e mantenendo fruibili tutti i collegamenti pedonali fra le Piazze. Si procederà quindi al controllo di stabilità di tutte le facciate e alla picchettatura e demolizione delle parti pericolanti. Questa prima fase sarà eseguita nell'arco di 4/5 giorni lavorativi e si provvederà al completo sgombro degli spazi pubblici entro i primi giorni di giugno.

Successivamente, in un periodo ancora da definire, si provvederà ad un intervento di ripristino delle parti rimosse dalle facciate e dei cornicioni, con un ulteriore cantiere più circoscritto.

La Torre Civica verrà quindi restituita alla città, nella sua piena visibilità e con la completa fruibilità degli spazi adiacenti, prima dell'avvio degli eventi dell'estate forlivese in programma nelle piazze attigue.