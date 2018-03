I lavori al sottopasso colgono di sorpresa gli automobilisti: disagi in via Gorizia

Ha colto di sorpresa, e non poco, i lavori che hanno interessato giovedì il sottopasso ferroviario di via Monte San Michele, l'arteria che collega via Gorizia con viale Italia. Chi proveniva dalla Tangenziale o dalla Lughese è stato costretto a deviare in un percorso alternativo per raggiungere il centro storico o comunque l'altra parte della città, con inevitabili ripercussioni alla circolazione stradale. Lungo via Gorizia si è formato un lungo serpentone di auto in direzione del Foro Boario. Si tratta di lavori programmati, col coinvolgimento della sola corsia in direzione centro, mentre l'altra, quella in direzione del forese, era normalmente percorribile. In corrispondenza della rotonda tra via Monte San Michele, via Lughese e via Gorizia sono stati installati i cartelli di divieto di transito, con comunicazione della riapertura della corsia alle 17.30.

