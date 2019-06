Interventi alla pavimentazione: chiude per due giorni via Giorgio Regnoli

Via Giorgio Regnoli chiuderà per lavori, con possibili disagi alla circolazione. Da martedì gli operai saranno impegnati in un intervento di manutenzione ordinaria di alcuni tratti della pavimentazione. Il cantiere si potrarrà per circa due giorni lavorativi con la chiusura totale al transito nei tratti interessati dagli interventi. Il traffico proveniente da via Fratti e da Largo de Calboli sarà momentaneamente deviato in via Francesco Nullo, via Maceri, Piazza del Carmine.

Inoltre sono previsti anche il divieto di sosta permanente con rimozione nei tratti di via Giorgio Regnoli interessati dai lavori e occupazione di suolo pubblico per l'accantieramento dei materiali e macchinari, nelle aree stradali e di parcheggio limitrofe. Il traffico ciclo-pedonale potrà usufruire dei marciapiedi presenti, compatibilmente con lo svolgimento delle attività lavorative.

L'Impresa dispone dell'ordinanza ed è incaricata di predisporre a propria cura e spese la idonea segnaletica di cantiere, di indicazione dei percorsi alternativi, oltre alla regolamentazione del traffico attraverso i propri movieri e impianto semaforico.