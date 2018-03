Buche, tra le più malconce c'è via Lughese: operai pronti ad intervenire

Tra le strade uscite più malconce dalla prolungata fase di maltempo c'è via Lughese. Pioggia, neve, sale e il passaggio degli spazzaneve hanno innescato la formazioni di numerosi dissesti. Il Servizio Viabilità dell'amministrazione comunale di Forlì è pronto ad intervenire per chiudere le buche che si sono recentemente formate. Gli operai saranno quindi al lavoro con badile e catrame giovedì, salvo avverse condizioni meteo. Per consentire i lavori il tratto di via Lughese tra via Lunga e via Minarda sarà chiuso al traffico dalle 7.30 alle 15: il traffico proveniente da Villafranca diretto verso Forlì sarà deviato su via Ghibellina e su via Minarda: mentre i mezzi provenienti da Forlì, diretto verso Villafranca, saranno deviati su via Lunga. Per l'esecuzione degli interventi è stato disposto il divieto di sosta permanente con rimozione nei tratti di via Lughese interessati dalle lavorazioni. Il traffico ciclo-pedonale potrà usufruire dei marciapiedi e delle piste ciclabili presenti, compatibilmente con lo svolgimento delle attività lavorative.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Forlì usa la nostra Partner App gratuita !