Manutenzione delle strade: si asfalta un tratto di via Monte San Michele

Si asfalta un tratto di strada di via Monte San Michele e della rotonda all'incrocio con via Gorizia. L'intervento rientra nell'ambito del Piano di Manutenzione 2018, predisposto dal Servizio Viabilità del Comune di Forlì. I lavori avranno inizio nella mattinata di lunedì, salvo condizioni meteo avverse, e si protrarranno per circa tre giorni lavorativi. Per consentire la realizzazione delle opere verranno attuati provvedimenti temporanei di modifica alla circolazione che saranno adottati in successione temporale rispetto alle fasi di lavoro, prevedendo restringimenti della sede stradale, sensi unici provvisori, deviazioni della circolazione.

Inoltre sono previsti anche divieti di sosta nei tratti di strade interessati dalle lavorazioni e zone riservate all'accantieramento. Il traffico ciclo-pedonale potrà usufruire dei marciapiedi e delle piste ciclabili presenti, compatibilmente con lo svolgimento delle attività lavorative. L'Impresa Esecutrice dispone dell'ordinanza necessaria (rilasciata dall'Area Servizi al Territorio - Servizio Viabilità) ed è incaricata di predisporre a propria cura e spese la idonea segnaletica di cantiere, di indicazione dei percorsi alternativi, oltre alla regolamentazione del traffico attraverso i propri movieri o impianto semaforico