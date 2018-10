Viale della Libertà, dopo il cantiere di Hera si asfalta: tre giorni di lavori, come cambia la viabilità

Si avvia verso la conclusione il cantiere in viale della Libertà per la posa delle reti di teleriscaldamento eseguita da Hera. Da mercoledì pomeriggio inizierà la riasfaltatura, con i lavori che si protraranno per tre giorni dalle 14.30 alle 21. Sono previsti provvedimenti temporanei di modifiche alla circolazione su viale della Libertà, da via Oriani a piazzale della Vittoria: chiusura della corsia di marcia da via Oriani a piazzale della Vittoria; istituzione di un senso unico, con direzione di marcia da piazzale della Vittoria a via Oriani; e restringimento della sede stradale, nei tratti interessati dagli interventi.

Il traffico proveniente da piazzale Martiri d'Ungheria, con direzione piazzale della Vittoria, sarà deviato in via Oriani e via Marconi. Il traffico ciclo-pedonale potrà usufruire dei marciapiedi e delle piste ciclabili presenti, compatibilmente con lo svolgimento delle attività lavorative. Inoltre, per l'esecuzione degli interventi sono previsti anche i seguenti provvedimenti: divieto di sosta permanente con rimozione nei tratti di strade interessati dalle lavorazioni; occupazione di suolo pubblico per accantieramento materiali e macchinari, nelle aree stradali e di parcheggio limitrofe.

Gli accantieramenti, ove possibile, saranno eseguiti a tratti brevi, onde limitare l'impatto delle lavorazioni alla circolazione stradale, alle attività presenti ed ai residenti. L'Impresa Esecutrice dispone dell'ordinanza necessaria (rilasciata dall'Area Servizi al Territorio - Servizio Viabilità) ed è incaricata di predisporre a propria cura e spese la idonea segnaletica di cantiere, di indicazione dei percorsi alternativi, oltre alla regolamentazione del traffico attraverso i propri "movieri" e/o impianto semaforico.