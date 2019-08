Quartiere più bello con semplici gesti: a San Martino fiori colorati in piazzetta

Semplici gesti, che rendono il quartiere ancora più bello. Nuovo look per la piazzetta di San Martino in Strada. Nei giorni scorsi il comitato di quartiere ha ultimato il progetto di riqualificazione delle fioriere. "In questi mesi - viene spiegato - abbiamo svuotato e ripulito le fioriere, poi abbiamo messo a dimora nuovi fiori, questa volta di diversi tipi e colorazione differente. Infine abbiamo ripristinato l'irrigazione". La manutenzione ha richiesto alcuni mesi. "Siamo volontari e per questo ci dedichiamo a queste attività quando abbiamo un po' di tempo libero", chiariscono dal comitato. Quindi un appello: "Chiediamo un po' di senso civico con semplici azioni, come non gettare cartacce e rifiuti". Infine un'altra bella notizia: è stata ripristinata la fontanella con acqua potabile.