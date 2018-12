Le 'Cabaret songs' del musicista forlivese volano al 'McMurry new music project' in Texas

Un ciclo di brani per soprano e pianoforte (Cabaret songs) del compositore e musicista forlivese Giorgio Spagnoli, noto alle cronache sportive di Forlì per avere vinto il decathlon ai campionati mondiali master di Perth (Australia) nel 2016, ha vinto la selezione, scelto tra oltre novanta partecipanti da tutto il mondo, al "McMurry new music project" negli Stati Uniti. Il concerto nell'ambito del quale verrà effettuata l'esecuzione si terrà il prossimo 5 febbraio ad Abilene, in Texas.