Le agevolazioni fiscali sulla casa: se ne parla in un incontro in Comune

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Forlì-Cesena terrà un incontro aperto alla cittadinanza in tema di agevolazioni fiscali per i lavori sulla casa: ristrutturazioni, interventi di risparmio energetico, interventi antisismici ed altro. L’appuntamento avrà luogo giovedì 28 novembre, dalle 17:30 alle 18:30, nella Sala Randi del Comune di Forlì, in Via delle Torri 13. L’iniziativa, organizzata con la collaborazione del Comune di Forlì, si inserisce nell’ambito del progetto "Incontri di Comunità", promosso già da alcuni anni dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna. "La finalità è quella di diffondere in modo semplice e chiaro informazioni su temi fiscali di interesse comune, per consentire ai cittadini di sfruttare tutte le opportunità previste senza commettere errori", viene spiegato.