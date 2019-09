Le bellezze delle Foreste Casentinesi conquistano gli inglesi. E l'Independent dedica un articolo

Non basta vederle solo attraverso le immagini. Bisogna vivere e immergersi in un dipinto naturale. Un autentico quadro vivente, da guastare in silenzio. The Independent, giornale britannico on-line, ha dipinto un ritratto del Parco delle Foreste Casentinesi, dando preziosi indicazioni preziose al turista su quali luoghi visitare. Il polmone verde che nasce al confine tra Romagna e Toscana viene descritto dai giornalisti Cathy Adams ed Helen Coffey come "una delle foreste più grandi d'Europa", ricordando l'Autunno Slow e il suo ricco programma di eventi, dall'escursionismo ai seminari di fotografia, senza dimenticare le specialità da gustare come castagne o formaggi. Insomma, una tra le migliori mete al mondo da visitare in autunno al fianco di altri incantevoli paesaggi come ad esempio la Wye Valley in Inghilterra o la Provenza. "Il Parco è un patrimonio del nostro territorio che ha una valenza internazionale e deve tornare al centro delle politiche territoriali come non lo è più dai primi anni della sua nascita", evidenzia il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi.