Le bellezze turistiche di Forlì? Effigi del Duce e i suoi motti secondo Trip Advisor

L'immagine turistica di Forlì? Quella della città del Duce, con effigi di Mussolini, i suoi motti e cimeli tutti da scoprire. Sembrerebbero queste le principali attrattive della città secondo il più noto sito di viaggi e recensioni di hotel e ristoranti 'Trip Advisor'. Accanto alla sezione principale, quella che permette di cercare, prenotare e recensire le attività connesse al turismo, Trip Advisor, accompagna un servizio di gallery fotografica su quelle che dovrebbero essere le bellezze della località digitata.

Su Forlì ci sono oltre mille foto rappresentative dei monumenti della città, tra questi ci sono sicuramente San Mercuriale e il museo San Domenico, Piazza Saffi e tanti scorci nascosti della città e dei suoi palazzi. Ma c'è anche un nutrito gruppo di foto (circa un terzo) dove il soggetto ritratto sono le effigi di Mussolini, nonché i suoi motti dal più classico “Meglio un giorno da leoni...” ai più guerreschi ed aggressivi, senza contare le tante immagini di cimeli, fasci littori e inneggiamenti vari. Perché tutto questo? Trip Advisor si affida alle foto postate dagli utenti per identificare una località e molti 'nostalgici' in visita a Forlì - dove tra l'altro è presente un museo privato di cimeli mussoliniani, a Villa Carpena – hanno così “pensato” di identificare la città per quello che hanno visto, ciò che hanno selezionato per la loro visita in città, ciò che hanno ritenuto significativo.

Il risultato però è abbastanza bizzarro: per chi volesse scoprire Forlì come meta turistica partendo proprio dalla rassegna fotografica messa a disposizione da Trip Advisor probabilmente penserebbe che la nostra città offre motti e immagini del Duce ad ogni angolo di strada.