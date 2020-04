Le colombe di Flamigni anche agli ospiti ed operatori della "Orsi Mangelli"

Altro generoso e concreto gesto di solidarietà della pasticceria artigianale "Flamigni" di Forlì dopo quello all'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Il Consorzio Archimede, gestore della Cra Orsi Mangelli a Forlì, ha infatti ricevuto in dono le colombe preparate dall'azienda mercuriale, che saranno distribuite agli anziani ospiti, oltre 150, e a coloro che ricevono quotidianamente al proprio domicilio il pasto preparato dal consorzio, circa 130 persone. Il dolce pasquale sarà donato anche a tutti gli operatori, socio sanitari, sanitari, della ristorazione, delle pulizie e dei servizi generali, circa 130 persone.

"A nome degli operatori e degli anziani che hanno ricevuto dalla ditta Flamigni un generoso e concreto gesto di solidarietà, vogliamo ringraziare quest’eccellenza imprenditoriale del nostro territorio, che in un momento di isolamento e di distanza tra le persone genera un senso di comunità del quale c’è veramente tanto bisogno - afferma Paolo Cicognani, direttore del Consorzio Archimede di Forlì -. Siamo ricchi di persone appassionate, nascoste, spesso silenziose eppure straordinariamente operose e attive nella costruzione del tessuto sociale della comunità".

"Un tessuto - aggiunge - che è fatto di istituzioni, di imprese e di lavoro, di organizzazioni diverse e che tuttavia non può rinunciare alla miriade di piccole passioni che coinvolgono le persone, le mettono in relazione, le aiutano, a prendersi cura dei tanti aspetti del vivere insieme e mai come in questo momento straordinario e triste, abbiamo potuto constatare la vicinanza di ogni componete sociale ai nostri servizi". Da Cicognani anche un ringraziamento "a tutti gli operatori, che con il loro costante impegno e la loro dedizione rendono possibile l’erogazione di tali servizi di vicinanza e prossimità, alla popolazione anziana del nostro territorio".

