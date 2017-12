Le fiamme avvolgono improvvisamente un Mercedes ML: intervengono i pompieri

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Forlì per spegnere le fiamme che hanno avvolto, nel pomeriggio di mercoledì, un’auto di grossa cilindrata in via Copernico, all’altezza del civico 34, di fronte all’azienda LAAI. Sul posto si sono precipitati i pompieri, con le fiamme che si sono sprigionate dal vano motore di un suv Mercedes ML. Il tempestivo intervento del personale del 115 ha evitato che le fiamme distruggessero completamente l’auto, anche se i danni sono stati piuttosto ingenti visto che le lingue di fuoco non hanno risparmiato nulla della parte anteriore del mezzo.