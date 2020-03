Le fiamme partono dal garage, i Vigili del fuoco domano l'incendio in via Locchi

Fiamme in un garage nel cuore della nottata tra venerdì e sabato. Vigili del Fuoco, coadiuvati dalla Polizia, sono intervenuti intorno alle 4.50 per domare le fiamme in uno stabile di via Locchi, a Forlì. Il rogo è divampato all'interno di un garage, in uno stabile che fa parte del complesso di case popolari Acer. Si ipotizza (le indagini sono seguite dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì) che la causa dell'incendio fosse di natura accidentale e probabilmente derivante dai vapori di una batteria da auto posta in carica all’interno del box che avrebbero innescato un corto circuito elettrico.

Il personale del 115 ha operato con tre mezzi e nove persone ed ha concluso le operazioni intorno alle 6.30. Non vi sono stati danni strutturali, ma a materiali e alla porta basculante, che si è scardinata a seguito di un'esplosione interna. Sul posto sopraggiungeva l’assegnatario del box interessato dall’incendio il quale confermava di aver collegato in carica una batteria per auto la sera prima con l’intento di scollegarla la mattina seguente a carica ultimata. Un luogo non nuovo ad episodi del genere, già circa un anno fa si era sviluppato un violento incendio all'interno di un appartamento di via Locchi.

