Le fiamme scoppiano in una segheria, fumo su via Bertini

Fiamme alte e fumo su via Bertini nella prima mattinata di venerdì. I vigili del fuoco sono intervenuti per sedare il fuoco che si è spigionato all'interno di una segheria intorno alle 8,30, in via Balassi, piccola stradina laterale di via Bertini, adiacente alla rotonda di accesso alla tangenziale. Il fuoco ha intaccato un silos pieno di segatura e altri scarti in legno. Il fuoco per fortuna si è limitato alla struttura e non alla segheria, ma il fumo denso si è esteso anche nelle pertinenze dell'adiacente palestra, che tuttavia non ha subito danni. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Forlì che hanno lavorato tre ore circa con una squadra, per bloccare le fiamme, svuotare il silos, di dimensioni modeste, e mettere in sicurezza la situazione. A originare il fuoco potrebbe essere stata una scintilla o un oggetto caldo finito tra i residui di legname. La situazione è stata ripristinata intorno alle 11,30.