Le fiamme si sviluppano in cucina, danni in un ristorante e pizzeria

Un incendio, per fortuna circoscritto e domato nel giro di poco tempo, ha creato danni e difficoltà al ristorante e pizzeria “Canario” di via Seganti. Lo storico locale del Ronco era aperto al pubblico, intorno all'ora di pranzo, quando si è sviluppato il rogo, nella cucina, partito da un apparecchio per la cottura dei cibi. Il fatto è accaduto giovedì intorno alle 13.30. Sul posto si è portata subito una squadra dei Vigili del fuoco che in circa un'ora ha espletato l'intervento di spegnimento e messa in sicurezza dei locali danneggiati dalle fiamme. In via di valutazione i danni causati alla cucina.