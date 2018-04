Le "indigene" del Parco. Due serate a Bagno di Romagna e Premilcuore

La vita nei corsi d'acqua del Parco sarà l'oggetto di due interessanti appuntamenti a Premilcuore (18.4) e Bagno di Romagna (24.4). Le due iniziative rappresentano occasioni per fare il punto sui progetti e sulle attività svolte presso l'impianto ittiogenico di Premilcuore e sulle misure di intervento sulla fauna ittica del Parco nazionale. Gli incontri si svolgeranno mercoledì 18 aprile presso il centro visita dell'area protetta di Premilcuore e martedì 24 aprile presso il presidio del Parco di Bagno di Romagna (palazzo del Capitano), entrambi alle 20, 30.



Dopo i saluti del presidente del Parco, Luca Santini, sono in programma contributi dei servizi Promozione e Pianificazione dell'ente su ricerche e progetti in corso sulla fauna ittica. A seguire ci saranno gli interventi del Museo civico di ecologia di Meldola: Andrea De Paoli e Loris Casali descriveranno il programma T.R.O.T.A., con le strategie per tipizzare e recuperare le originarie trote autoctone; Giancarlo Tedaldi parlerà degli sviluppi futuri del progetto.



"La trota nativa ('mediterranea', Salmo macrostigma), l'unica originaria dell'Italia centro-meridionale, è stata progressivamente sostituita in Appennino da specie immesse a scopo di ripopolamento. Il Parco, da sempre in prima linea per la salvaguardia della biodiversità, ha messo in campo nei suoi bacini idrografici importanti iniziative di conservazione a carico delle ultime popolazioni native". Luca Santini, presidente del Parco. Per informazioni si può contattare l'ufficio informazioni del Parco: tel. 0575. 503029; mail: promozione@parcoforestecasentinesi.it.